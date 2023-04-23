وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية، في كتاب دوري، صرف مرتبات شهر مايو، للعاملين بالمؤسسات الحكومية والهيئات، بدءا من يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وحتى الأربعاء الموافق 24 مايو.

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات مايو

وتابعت وزارة المالية، بأن موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة سيكون لمدة 6 أيام، تبدأ الخميس 18 مايو، ثم يجري استكمالها يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، وينتهي صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأربعاء 24 مايو.

ونشرت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو، عبر موقعها الرسمي، كالتالي:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو

وقالت وزارة المالية، إنه سيجري استكمال صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة، يوم الأحد 7 مايو 2023، والأربعاء 10 مايو، والخميس 11 مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

يذكر أن وزارة المالية، حددت موعد صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، قبل منتصف الشهر، بسبب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك لعام 2023.