تعرف على موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

مع بداية شهر مايو الجاري، ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، والتي يطبق عليها الزيادة الجديدة بنسبة 25 %، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الموحد المحدد لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، يكون منتصف كل شهر، أى أن موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، سيكون يوم الاثنين 15 مايو 2023.

وهو ما اعتاد عليه المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وهو صرف قيمة الدعم النقدي يوم 15 من كل شهر، فهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي لكل شهر.

خطوات الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، من ضمن خدماتها الإلكترونية، التى تتيحها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، إمكانية الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، ومن ثم اختيار «بوابة الاستعلام والشكاوى» لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الرقم القومي للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة، والضغط على كلمة «استعلام»، وفي النهاية ستظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة الراغب الاستعلام عنها.