مصرع بائع خضروات في مشاجرة بالمنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع بائع خضروات على يد ثلاثة بائعين آخرين بينهم أقاربه، بسبب خلافات بين الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع بائع في قويسنا بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين وفاة بائع خضروات يدعى «س.ج» ويبلغ من العمر 42 عامًا، وتبين أنّ السبب هو خلاف على الموازين، وعلى الفور انتقلت القوة وجرى تحرير محضر يحمل رقم 12131 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مصرع بائع خضروات إثر إصابات في الرأس، نتيجة مشاجرة بينه و3 تجار آخرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

عقوبة جريمة القتل في القانون بعد واقعة قويسنا

وأكد المستشار محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عقوبة القتل من الجرائم التي لها العديد من النصوص في القانون، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تتراوح بين الحبس والإعدام، ويكون في حالة القتل مع سبق الإصرار والترصد.