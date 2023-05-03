الشركة المشغلة لمنجم السكري: 96% من القوى العاملة لدينا مصريين

قال مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لسنتامين المشغلة لمنجم السكري، إنه جرى وضع معايير للأداء المستدام والممارسات الصناعية الجيدة في مصر، وشهد عام 2022، استثمارات مستمرة من جانب شركة سنتامين في مصر، حيث استثمرت سنتامين 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، جرى توزيعها على التوظيف والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الأرباح الحكومية، ومدفوعات الرسوم.

وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في مصر، من خلال شراكتنا مع الحكومة المصرية، وأيضا لأن 96% من القوى العاملة لدينا من المواطنين المصريين، و67% من الإنفاق على المشتريات، يذهب للموردين المصريين.

ولفت إلى إعطاء الأولوية للشركاء المصريين على طول سلسلة التوريد لدينا، الأولوية بالنسبة لي منذ اليوم الأول، كرئيس تنفيذي للشركة، ولدينا طموحات جريئة لتحسين هذا الأمر بشكل أكبر، وضمان استمرار المصريين في الاستفادة من استثماراتنا في البلاد.

وأشار إلى أنه جرى وضع خارطة طريق إزالة وتقليل الانبعاثات الكربونية الخاصة بالمنجم، التي تحدد أهدافا طموحة على المدى القريب، للحد من انبعاثاتنا في كل عملياتنا، وإلى جانب برامجنا الإشرافية الأوسع نطاقا لاستدامة المياه والتربة وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، وسنواصل البحث عن الطرق الأكثر فعالية، لتقليل وتخفيف آثارنا البيئية في منطقة منجم السكري وما حولها.

نصف العاملين من سكان محافظة البحر الأحمر والصعيد

ولفت إلى العديد من النقاط التي عملت عليها الشركة ومنها:

-96% من القوى العاملة في مصر هم من المواطنين المصريين.

- إجمالي القوى العاملة في مصر 4,480 عامل

- 50% من القوى العاملة في منجم السكري من سكان محافظة البحر الأحمر المحلية ومناطق صعيد مصر.

- 75% من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة في منجم السكري يشغلها مواطنون مصريون، بزيادة قدرها 70% عن عام 2021.

- تعاقدت شركة سنتامين مع منظمة تدريب لتقديم دورات القيادة والإدارة للموظفين داخل البلاد في منجم السكري

- حصل 9 موظفين بنجاح على مؤهل الدبلوم

- أكمل 38 موظف دورات التدريب حتى المستوى الرابع.

- حضر 49 موظفا تدريبا على التطوير الإشرافي.

- تعمل حاليا 34 سيدة في مجمعات السكري واستكشاف الصحراء الشرقية، 2 منهن في مناصب إدارية، مع التزام شركة سنتامين بزيادة تمثيل المرأة.

- إطلاق مسار تطوير الموظفين لتوفير فرص التدريب وصقل المهارات لجميع الموظفين.

- تم تقييم 84% من الموظفين مع تقدم 58% منهم إلى مستوى أعلى من المهارة

- زيادة بنسبة 62% في إجمالي التدريب لكل موظف متوسط في السكري ليصل إلى 44.3 ساعة تدريبية.

- 830 مليون دولار أمريكي من المساهمات الاقتصادية المباشرة لمصر، والغالبية العظمى من هذه الاستثمارات باقية في مصر؛

- 59 مليون دولار أمريكي أجور ومزايا للموظفين

- 61 مليون دولار أمريكي من حصة الأرباح والرسوم والضرائب والمدفوعات الأخرى للحكومة المصرية

- 67% من إجمالي المشتريات التي تم إنفاقها في مصر مع الموردين المحليين، ومصادر السلع المحلية مثل مواد البناء والأجهزة الصناعية الخفيفة

- 604 مورد مصري يقدمون سلعا لشركة سنتامين، بزيادة عن عدد 508 مورد في عام 2021.

- استثمار 0.5 مليون دولار في المجتمعات المحلية، ودعم الأسر الضعيفة ماليا، فضلا عن المدارس الابتدائية والثانوية المحلية وعيادات إعادة التأهيل.