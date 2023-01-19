منجم السكري يخطط لزيادة معدلات التعدين 30% بحلول 2025

كشفت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري، عن أداء الربع الرابع للعام الحالي للشركة، قائلة إنّه خاتمة ناجحة لهذا العام، رغم تأثير الضغوط التضخمية على مستوى الصناعة، متابعة: «سجلنا 8 ملايين ساعة عمل دون إضاعة الوقت، ما يعكس تركيزنا على السلامة في جميع أنحاء الشركة».

وأضافت الشركة، أنّه كان ربعًا رابعًا مزدحمًا، حيث بدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية في السكري بقدرة 36 ​​ميجاوات، ما وفر التكلفة الفورية وخفّض انبعاثات الكربون، كما أكملنا دراسة التوسع تحت الأرض لمدينة السكري، التي تؤكد القدرة على زيادة معدلات التعدين بنسبة 30% اعتبارًا من عام 2025 للسنة الثانية على التوالي، فضلا عن زيادة احتياطيات السكري بشكل مادي، والتوقيع على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي يوفر مرونة أكبر لتمويل النمو.

وخارج منطقة السكري، أوضحت الشركة، أنّ دراسة الجدوى التمهيدية لـDoropo تشير على المسار الصحيح للنصف الأول من عام 2023، مع تركيز العمل على تقييم رأس المال المحتمل الجديد وفرص توفير التكاليف، وفي مناطق الاستكشاف في المراحل المبكرة في مصر، جرى تحديد أهداف الحفر التي سيتم اختبارها لاحقًا.

التطلع إلى زيادة إنتاج الذهب بشكل أكبر من السكري

وخلال عام 2023، أعربت الشركة عن تطلعها إلى زيادة إنتاج الذهب بشكل أكبر من السكري على أساس سنوي مع الاستمرار في إدارة ضغوط التكلفة، وإحراز تقدم في الفرص المتعددة المحددة عبر محفظتنا.

ولفتت الشركة إلى أنّها حققت إنتاج الذهب السنوي من 440.974 أوقية في 2022 بما يتماشى مع التوجيهات، إنتاج الربع الرابع 109.564 أوقية (أونصة)، بإجمالي إنتاج السنة المالية 440974 أوقية، ويُتوقع أن ترتفع هذه الكمية خلال 2023 وفق توجيه الشركة، ليصل إنتاج الذهب من 450.000 إلى 480.000 أونصة سنويًا .

الإيرادات السنوية البالغة 787 مليون دولار أمريكي

بلغت إيرادات الربع الرابع 188 مليون دولار أمريكي من مبيعات الذهب البالغة 108441 أوقية بمتوسط ​​سعر محقق للذهب يبلغ 1735 دولارًا أمريكيًا للأوقية المباعة، بلغت إيرادات السنة المالية 787 مليون دولار أمريكي من مبيعات الذهب البالغة 438.638 أوقية بمتوسط ​​سعر محقق للذهب يبلغ 1794 دولارًا أمريكيًا للأوقية المباعة.