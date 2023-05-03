إنشاء سوق حضارية جديدة في سوهاج بتكلفة 15 مليون جنيه

في إطار جهود الدولة لتحسين ظروف المواطنين وتطوير البنية التحتية في الصعيد المصري، قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية اليوم في السوق الحضري الجديد في مدينة ناصر الحضرية، وذلك بعد إخلاء ونقل السوق القديم الموجود وسط الكتلة السكنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لإنشاء أسواق حضارية جديدة تلبي مطالب المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء بالسوق

وأكد عددا من الباعة وأصحاب البائكات، والمواطنين المترددين على السوق على سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء بالسوق، حيث عبر الجميع عن سعادتهم، والمستوى الحضاري اللائق للسوق الجديد، وتوجه أهالي منطقة العمارات السكنية بمدينة ناصر بالشكر لمحافظ سوهاج، وأجهزة المحافظة، على الاستجابة لمطلبهم بنقل السوق القديم، والذي كان يمثل مصدرا للعشوائية والإزعاج.

التزام الباعة الجائلين بأماكنهم

كان محافظ سوهاج قد أشرف على حملة مكبرة لإخلاء ونقل السوق القديم من موقعه وسط المساكن، موجها بالبدء في أعمال رفع التراكمات، والقمامة من السوق القديم، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة المنطقة، مشددا على المتابعة المستمرة بشكل يومي للسوق الجديد، للتأكد من التزام الباعة الجائلين بأماكنهم المخصصة بالسوق الجديد، وعدم السماح بتواجد أي بائع خارج نطاق السوق.

السوق تضم 114 بائكة داخلية

وأوضح محافظ سوهاج، أن السوق الحضري الجديد يضم 114 بائكة داخلية مختلفة المساحات، و 74 بائكة خارجية قامت المحافظة بإنشائها بساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للسوق بلغت 15 مليون و 933 ألف جنيه، حيث يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم المشروع 500 ألف نسمة، ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.