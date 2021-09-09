قرعة علنية.. تسليم محلات السوق الحضري للباعة الجائلين بالأقصر

عقدت محافظة الأقصر اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، في مقر حمام السباحة الأوليمبي بمنطقة العوامية، بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، وعضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والدكتور محمد العماري، بهدف استكمال آخر الاستعدادات لإجراء نقل الباعة الجائلين بمنطقة أسفل كوبري أبو الجود وكذلك الباعة بمنطقة مدرسة الصنايع إلى مقر السوق الحضري في وسط المحافظة، حيث يتضمن عدة بايكات حضارية مزودة بكافة الخدمات.

قرعة علنية لتسليم الباعة المحلات الجديدة

وخلال الاجتماع، تم إجراء القرعة العلنية بأرقام محددة، ومن ثم الإستماع لمطالب الباعة الجائلين والبحث على حلها، في ظل حضور المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، والنقيب شاذلي صابر، ضابط بشرطة المرافق، ومديري الأسواق حجاج نبوي، وطارق يوسف سعد الله.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لكافة رؤساء المراكز بالمحافظة والمدن، بأهمية تطوير الميادين والشوارع الرئيسية داخل المحافظة، مع القضاء على ظاهرة الإشغالات وجميع الأسواق العشوائية في الشوارع، بهدف إعادة الانضباط الشارع وكذلك تحقيق السيولة المرورية، وخوفًا على مصلحة الباعة الجائلين وتيسيرًا لهم.

لجنة من الشئون الإدارية والمالية لتسليم المحلات

ومن جانب آخر، أوضح العميد طارق لطفي، أنه تم انعقاد الاجتماع اليوم للجنة، التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 86 لسنة 2021، بحضور الأعضاء وهم مدير إدارة الشؤون القانونية، والشؤون المالية، والإيرادات، والمشتريات، والتحصيل، والمشروعات، والأصول الثابتة، بخصوص تسليم الباكيات في السوق الحضري بهدف تسكين الباعة من المتضررين من شارع مدرسة الصنايع، وانتهت اللجنة المُشكلة من تسليم أكثر من 55 محضرا للباعة من منطقتي الصنايع وأبو الجود.