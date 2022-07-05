محافظ سوهاج يتفقد تشطيبات مشروع السوق الحضري.. تكلفته 15.9 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في جولة ميدانية، أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع 15 مليونا و933 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان في المحافظة، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وعبير الطيب مسؤول التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، ومسؤولي المرور والمرافق.

تفقد 116 محلا في سوهاج

واستمع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إلى شرح مفصل عن المشروع، وتفقد مداخل ومخارج السوق والمحلات التجارية البالغ عددها 116 محل بمساحات مختلفة، مقسمة على طابقين «أرضي، وأول علوي»، على مساحة 1300 متر مربع، وقد بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 95%، كما يحتوي السوق على «غرفة التحكم والأمن، وساحة انتظار، و3 سلالم، ودورات مياه، وبوفيه».

العمل على الإنتهاء من المشروع قريبا

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والعمل بالتوازي في وضع الشروط والضوابط المحددة لتسكين السوق الجديد، وتنسيق الموقع العام، والتنسيق مع المرور والمرافق؛ لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع المحيطة بالسوق ومنع العشوائيات والحفاظ على مظهر السوق الحضاري، مؤكدا ضرورة استغلال المساحة الحرة أمام السوق لتحديد أماكن انتظار السيارات.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية

وأوضحت وكيل وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالسوق وتركيب جميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء، وتركيب خزانات ومواسير للحماية المدنية، وجاري أعمال تشطيب الواجهات، وتركيب ألواح الكلادينج بالواجهات، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وجاهزية السوق، خلال شهر سبتمبر المقبل.