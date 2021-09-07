نقل الباعة الجائلين في «أبوالجود» إلى السوق الحضري بالأقصر

قال العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، إنه سيتم نقل عدد من الباعة الجائلين أسفل منطقة كوبري أبوالجود التابع لمدينة الأقصر، إلى محلات تجارية بالسوق الحضري، في إطار دور محافظة الأقصر، في القضاء على جميع الإشغالات والمخالفات في الشوارع الرئيسية والهامة والميادين داخل مختلف أنحاء المحافظة، بما يُسهم في تحسين المظهر الحضاري العام للمحافظة السياحية والقضاء على ظاهرة العشوائيات.

نقل 86 بائعا متجولا لمحلات بالسوق الحضري

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم نقل وتسكين ما يقرب من 86 بائعا بمنطقة أسفل كوبري أبوالجود، لمحلات في السوق الحضري بمنطقة شرق السكة بمحافظة الأقصر، تيسيرًا لحالتهم المعيشية وتسهيلًا لهم، كما أن السوق مقسم لعدة أقسام من «باكيات» حضارية، وسيتم توزيع الباعة في المحلات حسب الأقسام «الخضار، الفاكهة، الفراخ، الأسماك»، وحسب قرعة سيتم إجرائها صباح غدٍ الأربعاء، لاختيار المحلات للباعة، على أن يتم حصر العدد النهائي لأصحاب المحلات أسفل منطقة كوبري أبو الجود مساء اليوم الثلاثاء للوصول للعدد الكلي للباعة.

تحسين الشكل العام لمحافظة الأقصر

ولفت رئيس مدينة الأقصر إلى أنه تم الاتفاق على ذلك في اجتماع عُقد بحضور سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء عماد أبو العزايم، والنائب محمد العماري عضو مجلس النواب، وكذلك إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، فضلًا عن الإشغالات ووحدة المتابعة بالمحافظة، وكذلك ممثلي الباعة بأسفل الكوبري، بما يأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم باتخاذ عدة خطوات هامة في إطار تحسين شكل المحافظة والقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات.