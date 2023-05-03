«التعليم»: تغيير موعد المؤتمر الصحفي للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير موعد المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليكون اليوم الأربعاء الساعة 7.30 مساء في ديوان عام الوزارة، بدلا من الساعة الرابعة عصرا.

وأكّد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، أنّ وزير التربية والتعليم سيحسم عدة قرارات لطلاب الثانوية العامة، بينها عدد أسئلة الاختيار من متعدد في الامتحانات، وعدد الأسئلة المقالية، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة ورق الإجابة، وإعلان مواصفات امتحانات لجميع المواد الدراسية.