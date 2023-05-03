«إكسترا نيوز»: معابر السودان لا تعمل طوال اليوم لضعف إمكانياتها اللوجستية

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ المعابر السودانية لا تعمل دومًا على مدار الـ24 ساعة على عكس المعابر المصرية التي تعلن حالة الطوارئ على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الازدحام بالجانب السودان «المعابر السودانية» يتباين من ساعة لأخرى كون الإمكانيات اللوجستية السودانية ضعيفة للغاية في كل المجالات والاتجاهات وهذا ما ينعكس على حالة الازدحام في الجانب المصري.

حالة طوارئ بالمعابر

وبالنسبة للجانب الصحي، أضاف «الغنام»، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة طوارئ معمول بها، وهناك قيادات من وزارة الصحة لا تتوقف زياراتها سواء لمعبر أرقين أو قسطل على مدار الساعة، ويأتي ذلك بهدف الإطلاع عن قرب لتفاصيل ما يحدث من خدمات صحية تُقدم إلى المصريين والرعايا الأجانب والمواطنين السودانين».

خدمات مقدمة في معبر قسطل

وتابع: «هناك خدمات عدة تقدم في معبر قسطل، مثل التطعيمات التي تُقدم مجانًا من عمر شهر حتى 15 عامًا»، مشيرًا إلى أنَّ هناك 50 طفلًا بالسودان في أمس الحاجة للحصول على لقاح ضد شلل الطفال، وذلك وفق ما أفادته منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنَّ الحجر الصحي هو جدار الصد الأول المنيع لحماية الدول المصرية عبر كل معابرها في التعامل مع أي إشكالية أو أوبئة قد تظهر في دول الجوار وتحديدًا الخرطوم.