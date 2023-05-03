أستاذ علم نفس: 31% من المعلومات النفسية على «تيك توك» غير دقيقة

قالت الدكتورة ثمينة شهيم، مستشارة برامج القيادة والتطوير، وأستاذة علم النفس والقيادة، عميدة سابقة ومديرة تنفيذية لكلية إدارة أعمال عالمية، إن 31% من المعلومات النفسية على «تيك توك» غير دقيقة، كما أن 91% من مقدمي المحتوى النفسي، يفتقرون إلى التعليم والمؤهل الدراسي المناسب.

وشهدت السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص المحتاجين إلى رعاية ودعم لصحتهم النفسية، ما يرجع جزئيا إلى التحديات التي واجهتها مختلف الشعوب، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفق تقرير بموقع «سي إن إن».

لكن الوصول إلى خدمات الرعاية بالصحة النفسية ليست بمتناول الجميع وذلك لعدة أسباب، سواء الصورة الخاطئة عن المرض النفسي او تكاليف العلاج، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق بديلة تمكنهم من الاهتمام بصحتهم النفسية وتساعدهم في التعامل مع التحديات التي واجهوها في السنوات الأخيرة.

وأحد طرق الدعم البديلة، وسائل التواصل الاجتماعي، منصات عديدة مثل «إنستجرام»، «يوتيوب»، و«تيك توك»، لديها آلاف الخبراء والهواة الذين يشاركون المعلومات حول العديد من المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية، ويقدمون النصائح والأدوات لمحاولة مواجهة الأعراض والتحكم بها في المستقبل.

وعندما تكون هناك «صيحات» بهذا الحجم، تؤثر على عدد كبير من الناس على مستوى العالم، خاصة أولئك الذين قد يكونون في حالة عقلية أو نفسية هشة أو شائكة.

فوائد مناقشة الأمراض والمشكلات النفسية

وهناك فوائد لمناقشة الأمراض والأزمات النفسية مع الغير على مواقع التواصل، فإنهم يساهمون بشكل فعّال في تقليل وصمة العار والمحظورات المجتمعية المتعلقة بقضايا الصحة النفسية، كما يلجأ العديد من المشاهير والمدربين والاستشاريين والمدونين وغيرهم بشكل متزايد إلى الحديث في العلن عن معاناتهم المتعلقة بالصحة النفسية، مستخدمين منصاتهم للصورة النمطية.

ورغم ذلك، إلا أن هناك بعض مقدمي المحتوى النفسي والاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي غير متخصصين ودارسين في هذا المجال، لذلك نحتاج جميعاً إلى توخي الحذر وإعمال العقل والضمير بشكل كبير عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على نصائح حول الصحة النفسية، هذه القضايا معقدة ودقيقة، وغالباً ما تكون شائكة للغاية، ولا ينبغي التعامل معها بنفس طريقة تصفح توجهات الموضة ونصائح العطلات.