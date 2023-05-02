تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في المدن الجديدة.. مساحة الوحدة تبدأ من 75 مترا
كتب:
محمد سامي الكميلي
11:23 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان الاجتماعي
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نسبة تنفيذ مشروعات شقق سكن لكل المصريين 3 في عدد من المدن الجديدة، وعدد الشقق وأماكنها، مؤكدة أن شقق سكن لكل المصريين 3 من أهم وأكبر مشروعات الوزارة، وهدفها الأسمى هو توفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع.
شقق سكن لكل المصريين 3
وترصد بوابة «الوطن» في السياق الآتي، تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة العبور الجديدة
- تنفيذ 806 عمارة بإجمالي 19344 شقة.
- وجود 7 أسواق تجارية.
- بها 5 مدارس لمختلف المراحل التعليمية.
- بها 4 حضانات.
- ملعبين كرة قدم خماسي.
- مخبز.
- جار تنفيذ العمارة الخضراء في شقق سكن لكل المصريين 3.
تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة حدائق العاصمة
- تنفيذ 62826 وحدة سكنية بمساحة 90 مترمربع، 3 غرف وصالة.
- تنفيذ شقق بمساحة 75 مترمربع، بتفاصل غرفتين وصالة.
تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة السويس
- تنفيذ 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة على مساحة 300 فدان.
- متوسط نسبة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية شقق سكن لكل المصريين 3 بلغ 51%.
تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة العاشر من رمضان
- تنفيذ 178عمارة بحوالي 4272 شقة ضمن شقق سكن لكل المصريين 3 بمساحة 90 متر مربع، وتوجد في الحي الـ11.
- تنفيذ 3252 شقة في الحي الـ20 بالمدينة.
تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة 6 أكتوبر
- تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة.