تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في المدن الجديدة.. مساحة الوحدة تبدأ من 75 مترا

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نسبة تنفيذ مشروعات شقق سكن لكل المصريين 3 في عدد من المدن الجديدة، وعدد الشقق وأماكنها، مؤكدة أن شقق سكن لكل المصريين 3 من أهم وأكبر مشروعات الوزارة، وهدفها الأسمى هو توفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع.

شقق سكن لكل المصريين 3

وترصد بوابة «الوطن» في السياق الآتي، تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة العبور الجديدة

- تنفيذ 806 عمارة بإجمالي 19344 شقة.

- وجود 7 أسواق تجارية.

- بها 5 مدارس لمختلف المراحل التعليمية.

- بها 4 حضانات.

- ملعبين كرة قدم خماسي.

- مخبز.

- جار تنفيذ العمارة الخضراء في شقق سكن لكل المصريين 3.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة حدائق العاصمة

- تنفيذ 62826 وحدة سكنية بمساحة 90 مترمربع، 3 غرف وصالة.

- تنفيذ شقق بمساحة 75 مترمربع، بتفاصل غرفتين وصالة.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة السويس

- تنفيذ 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة على مساحة 300 فدان.

- متوسط نسبة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية شقق سكن لكل المصريين 3 بلغ 51%.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة العاشر من رمضان

- تنفيذ 178عمارة بحوالي 4272 شقة ضمن شقق سكن لكل المصريين 3 بمساحة 90 متر مربع، وتوجد في الحي الـ11.

- تنفيذ 3252 شقة في الحي الـ20 بالمدينة.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 في مدينة 6 أكتوبر

- تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة.