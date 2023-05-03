«الإسكان»: المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد COP

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» في إطار الإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة WUF12 العام المقبل، بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.

وضمّ وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، الدكتور نيل خور، مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والابتكار، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي للبرنامج، وخيسوس سالسيدو، منسق المنتدى الحضري العالمي، بالمقر الرئيسي للبرنامج، والمهندس أحمد زيناري، مدير إدارة الفعاليات بالمكتب الإقليمي لبرنامج الهابيتات بالدول العربية، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة بمكتب الهابيتات بمصر.

وناقش وزير الإسكان، مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، البرنامج التنظيمي الأولي للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، الذي تستضيفه مصر في العام المقبل، حيث جرى استعراض عددا من المقترحات لفعاليات المنتدى، والفعاليات على هامش المنتدى، وتشمل تنظيم زيارات للمشاركين في المنتدى إلى المشروعات السكنية والتنموية العملاقة، والمدن الجديدة، التي تم ويجرى تنفيذها بمختلف ربوع الدولة المصرية.

وأوضح الوزير، أنّه تمت مناقشة عدد من القضايا التنموية للدولة المصرية، وكيفية مشاركة الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، مع مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، مؤكدا أنّ التجربة العمرانية المصرية غنية في مختلف مجالات التنمية العمرانية، سواء بإنشاء المدن الجديدة لمضاعفة رقعة المعمور المصري، أو تطوير المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق التاريخية بمدينة القاهرة، بجانب مشروعات الطرق، والتي تمثل الشرايين التي تربط بين مناطق العمران القائمة، ومناطق التنمية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ المنتدى الحضري العالمي، هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته مصر في نسخته الـ27 COP27 بمدينة شرم الشيخ، وسيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة، موضحا أنّ مصر ستكون أول بلد أفريقي يستضيف الحدث منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.

وقال وزير الإسكان، إنّ الدولة المصرية نجحت في الفوز باستضافة ثاني أكبر حدث أممي، وهو المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، ليكون شاهدا جديدا على نجاح الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة بمختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، أنّ من أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظرا لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.