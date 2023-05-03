نقيب المحامين يشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من جلسات الحوار الوطني، التي تتضمن حضورا واسعا وفعالا من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء.

يذكر أنّ نقيب المحامين، أكد أنّ الحوار الوطني بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتي يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي.

الحوار الوطني

وأعرب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ثقته التامة في أنّ الحوار الوطني سيعطي أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، ما يستلزم بذل الجهود لطرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التي لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام بقضايا الشباب التي تمثل أولوية لهم، لأنهم المستقبل؛ ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة في الحوار الوطني.

وشدد على أنّ نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءا مهما داخل الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنّ نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفعالة في الحوار، وتسخير إمكانياتها لإنجاحه، ليحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.