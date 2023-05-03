النائب عمرو درويش: الحوار الوطني يناقش 113 موضوعا.. ويعبر عن مصداقية الدولة

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الحوار الوطني سيناقش 113 موضوعا، ويجمع الكل تحت مظلة دفع عجلة الإنتاج وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ويعبر عن مصداقية الدولة، موضحا «أشكر كل التيارات والأحزاب والقوى السياسية التي رحبت بالمشاركة في الحوار الوطني، ومن المهم جدا أن يعرف المواطن من وافق على المشاركة، ومن رفض ومن امتنع».

إذاعة الجلسات على الهواء

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي «مفيش حد هيقدر يكسب مكسب شخصي لأن الجلسات ستكون مذاعة على الهواء وعلنية وسنفتح ملف الحقوق والحريات، الناس يجب أن يعلموا كيف تفكر القوى السياسية».

19 شخصية في مجلس أمناء الحوار الوطني

وأكد عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الـ19 شخصية الموجودة في مجلس أمناء الحوار الوطني يعبرون عن كل الأيدولوجيات والاتجاهات، وبالتالي فإن الحيادية موجودة ويجرى التعامل بأريحية وبكل حرية ودون خطوط حمراء، ما يعطي الانطباع والاطمئنان لدى المشاهد والمشارك في الجلسات.