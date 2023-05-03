«الأحرار الاشتراكيين»: بحثنا الملفات المطروحة في الحوار الوطني بدقة

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنه جرى بحث كل الملفات والموضوعات المطروحة على طاولة الحوار الوطني بدقة ودراسة، من خلال لجان متنوعة من أجل الوصول إلى مستهدفات نستطيع من خلالها إيضاح رؤى الحزب ووضعها في مظلة التنفيذ والدراسة، مشيرًا إلى أنه جرى التعرف على كل المحاور الموجودة وجوهرها ومضمونها الحقيقي، إذ أن الحوار الوطني يدور حول 3 محاور أساسية هي: «الاقتصادي، السياسي، المجتمعي».

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المحور السياسي يضم عدة لجان، منها: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي تختص بالنظام الانتخابي وقانون مجلسي النواب والشيوخ والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجلسين، كما ان هناك لجنة خاصة بالمحليات التي تتناول قوانين المجالس الشعبية المحلية والاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي، كذلك الأمر قانون الإدارة المحلية ونحو المركزية والتقسيم والهياكل والتمويل والعاصمة الإدارية ومحافظة القاهرة.

لجنة الأحزاب السياسية

وتابع، أن المحور السياسي يضم لجنة الأحزاب السياسية التي تدور حول قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية، كما أن هناك لجنة للنقابات والعمل الأهلي من أجل تنظيم العمل الأهلي ووضع لائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي وتحديدات العمل النقابي، فضلا عن وجود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي لها أهمية كبرى للغاية.