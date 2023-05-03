استعدادات الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية (صور)

دقائق قليلة تفصلنا عن بدء الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع المصري.

وتعرض «الوطن» أول صور للاستعداد لتجهيز الجلسة الافتتاحية اليوم، والتي ظهر من خلالها تجهيز مقاعد خاصة لرؤساء الأحزاب المصرية ومقررو اللجان المحورية للحوار الوطني والتي تنقسم إلى 3 محاور وهي: «المحور السياسي، والمحور المجتمعي، والمحور الاقتصادي».

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني فيديو، تطالب من خلاله المصريين بمتابعة جلسات الحوار الوطني قائلًا: «في طريق مصر إلى الجمهورية الجديدة، يجتمع كل فئات المجتمع على طاولة واحدة يتشاركون الآراء والمقترحات من خلال مساحات مشتركة لتنعكس كل هذه الجهود لمصلحة الوطن والمواطن المصري».

وأضافت الصفحة الرسمية للمجتمع الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«تابعوا الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، على الهواء مباشرة من قاعة نفرتيتي بأرض المعارض».

المحور السياسي

وتبدأ جلسات لجان الحوار الوطني بالمحور السياسي، والذي يشمل 5 لجان يندرج تحتها عددًا من الموضوعات، فمن ضمن اللجان لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاء على رأس موضوعاتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.