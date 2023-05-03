«الآثار» ترصد رأس ويد مومياء معروضتين للبيع في مزاد بالمملكة المتحدة

نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في رصد أحد المزادات المقامة بصالة Swan fine Arts في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة، تعرض قطعتين أثريتين مصريتين، رأس ويد مؤمياء، ضمن معروضاتها، ضمن المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لملف الآثار المصرية التي يتم بيعها وتداولها في الخارج.

وزاة الآثار تحقق عبر سفارتها في لندن

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، منذ قليل، أن وزارة السياحة والآثار اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن، وكافة الجهات المعنية للإطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين، والتأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأكد «وزيري»، أنه حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر، وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن.

رأس ويد مومياء

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إنّ القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتًا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.