المتحف المصري يعرض مومياء لصقر محنط.. رمز للمعبود حورس

عرضت إدارة المتحف المصري في التحرير، صورة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لمومياء صقر محنط، يرجع تاريخه إلى العصور المتأخرة من 664ـ332 قبل الميلاد، لافتة إلى أنّ مومياوات الطيور والحيوانات التي عُثر عليها، كانت تكشف جوانب مختلفة من البيئة والحضارة المصرية القديمة.

تحنيط الحيوانات والطيور عند المصري القديم

وأضاف المتحف المصري، أنّ الثروة الحيوانية كانت الأكبر والأكثر تنوعا في مصر القديمة، وتعُد دراسة مومياوات الطيور والحيوانت بمثابة تحنيط علمي بمستوى الطب البيطري في مصر.

الصقر كان رمزاً للمعبود حورس

ولفت المتحف إلى أنّ الصقر في مصر القديمة كان رمز للمعبود حورس، وهو رمز مقدس في العقيدة المصرية القديمة، وكان له ظهور فريد ومتعدد في الأساطير المصرية.

وعرض المتحف المصري مؤخرا في غرفة تانيس، صدرية ذهبية علي شكل ناووس عصر الانتقال الثالث، وتظهر علىها المعبدتان «إيزيس ونفتيس» وهما يتحاوطان بالجعران المجنح، ويعلو الجعران الاسم الملكي لشيشنق الثاني، أما أسفل الجعران يوجد اسم الملك وتم العثور على هذه القطعة في مقبرته بتانيس بمدينة صان الحجر.