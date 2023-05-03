إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية مشيرًا إلى تنفيذ 20 قرار إزالة على أراضي أملاك دولة بمركزي ديروط والبداري، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تعديات أراضي زراعية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط والبداري منهم 16 حالة تعدي على مساحة 1273 مترا مربع، مبانٍ و4 حالات على مساحة 5 أفدنة، حيث تم في ديروط إزالة 10 حالات تعد على أملاك دولة بمساحة 248 مترًا، فضلًا عن حالة تنظيم على مساحة 600 متر وحالة حماية نيل على مساحة 300 متر، وفي مركز البداري تمت إزالة 3 حالات مبانٍ على أرض أملاك دولة صرف زراعي بمساحة 90 مترا مربعا وحالة أملاك دولة مباني على مساحة 35 متر و4 حالات تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة 5 أفدنة.

حملات إزالة على أملاك الدولة

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

تنسيق مستمر

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 21 التي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجاري.