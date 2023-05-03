حبس المتهمين بإدارة صفحة إلكترونية لبيع أدوية مخدرة ومهربة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين القائمين على إدارة صفحة عبر «فيسبوك»، لبيع أدوية مخدرة ومهربة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل واقعة بيع أدوية مهربة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين، متهمان بإدارة صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لبيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وبالتحريات تبين أنهما مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، وعثر بحوزتهما على 16ألف قرص مخدر لـ باركينول، ومخدر الأفيون و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وأقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة.

الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إنهما ينتظران عقوبة بيع أدوية محظورة وفقًا لقانون العقوبات، وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات للشخص الذي يشرع في ذلك، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل لـ30 ألف جنيه.