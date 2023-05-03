توريد أكثر من 25 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية في يوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

شدد محافظ الشرقية على إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 192572طن، إذ أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح وصل إلى أكثر من 25 ألف طن، ليصل إجمالي كمية القمح المحلية الموردة حتى اليوم إلى أكثر من 192 ألف طن، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي، وحيازته بقصد الاستخدام.