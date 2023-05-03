ضبط 370 طن أقماح محلية ومستوردة محظور استخدامها في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، أنّ المدير المسؤول عن مطحن كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، أدخل القمح المحلي موسم 2023 في إنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالي، محققا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، جرى استهداف المطحن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور بتهمة تخزين 170 طن أقماح محلية، و200 طن أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، محظور استخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.