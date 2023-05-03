إصابة 12 شخصا في اصطدام ميكروباص بالرصيف على طريق بلبيس - غيتة بالشرقية

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، وذلك بعد كارتة بلبيس اتجاه قربة غيتة بذات المركز بمحافظة الشرقية، وجرى الدفع بعدد سيارات هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث فيما تم نقلهم الى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر رقم 314 بنقطة السلام تابع لمركز بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ يشير إلى إصابة 12 شخصا نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريقة غيتة- بلبيس بعد كارتة بلبيس.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على الركاب فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدفع بسيارات إسعاف

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الدعم الطبي للمصابين.

تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث

تحرر عن ذلك المحضر اللازم حول الواقع برقم 314 بتاريخ اليوم بنقطة السلام تابع لمركز بلبيس فيما اخطرت جهات التحقيقات المعنية بمركز شرطة بلبيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين إلى المستشفى.