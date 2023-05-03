«التموين»: شراء 655 ألف طن قمح روسي وروماني من 1 حتى 20 يوليو المقبل

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 655 ألف طن قمح روسي وروماني، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، على أن يتم شحنها في الفترة من 1 حتى 20 يوليو المقبل.

استلام القمح المحلى من المزارعين

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام القمح المحلي من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، ومن خلال اللجان المشكلة يتم استلام الأقماح المحلية الموردة طبقا للقواعد المنظمة وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا، بأنّ القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين.

صوامع القطاع الخاص

وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها كذلك حظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.