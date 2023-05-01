«The Super Mario Bros» يتصدر الإيرادات اليومية في أمريكا بـ12 مليون دولار

مازال يحتفظ فيلم «The Super Mario Bros. Movie» بصدارة قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الـ26 على التوالي، محققًا 12.8 مليون دولار، مما يرفع الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 490 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي إيرادات الفيلم مليار و22 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاء فيلم Evil Dead Rise بإيرادات 3.4 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر العالمي لـ62.3 مليون دولار، وفي يومه الثالث في السينمات جاء فيلم «Are You There God? It's Me, Margaret.» محققا مليوني دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات لـ6.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«John Wick: Chapter 4» في المركز الرابع بـ1.6 مليون دولار

وحقق فيلم «John Wick: Chapter 4» إيرادات يومية قدرت بـ1.6 مليون دولار جعلته في المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، في يومه الـ38 في دور العرض السينمائي محققًا إجمالي إيرادات وصل لـ 402 مليون دولار، بينما حقق فيلم «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» إيرادات 1.2 مليون دولار، والذي وصلت إيراداته الكلية لـ194 مليون دولار.