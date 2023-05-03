«التموين»: نقاء القمح المحلي في الدقهلية بدرجة 23.5 قيراط

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، إنّ القمح المحلي المورد من المزارعين، درجة نقاوته 23.5 قيراط بفضل جودة زراعته، لافتا إلى أنّ لجان تفتيش مديرية التموين في الدقهلية، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ضبطت 62 طن قمح مهرب قبل نقلها من الدقهلية إلى الغربية، وجرى مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصومعة في المحافظة مع إخطار النيابة العامة باتخاذ اللازم.

لجان تفتيش على مزارعي القمح

وبشأن حظر استخدام القمح في مصانع الأعلاف، أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، انتشار لجان تفتيش على مصانع الأعلاف والسمك لمنع استخدام القمح في تصنيع الأعلاف، تنفيذا لنص القرار الوزراي الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بحظر استخدام القمح كعلف.

وأوضح دايرة، أنّ معدل التوريد اليومي يبلغ 13 ألف طن قمح، وأنّ ذروة التوريد تبلغ 15 ألف طن، مشيرا إلى أنّ حجم التوريد المحلي حتى الآن من مزارعي محافظة الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد بلغ 90 ألف طن، والمستهدف توريد 450 ألف طن قمح محلي لمحافظة الدقهلية عبر 39 نقطة تجميع للقمح على مستوى المحافظة سعتها التخزينية 282 ألف طن.

الدقهلية الأعلى توريدا للقمح

وتأتي محافظة الدقهلية بين المحافظات الأعلى توريدا على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الشرقية، بفضل المساحة المنزرعة بها والتي زادت هذا العام من 262 ألف فدان إلى 272 ألف فدان.