إقبال المزارعين على توريد القمح في الدقهلية.. وإنتاج الفدان يصل لـ30 إردبا

قال المهندس ياسر الحديدي، مدير الإدارة الزراعية بميت غمر في محافظة الدقهلية، إن ارتفاع سعر توريد المحصول المحلي هذا العام، سببه رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيها للأردب بدلا من 1250 جنيها، مشيرا إلى أنّ نسبة المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 24.5 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي أكثر من 7 آلاف فدان مزروعين بالقمح، فضلا عن استقرار الأحوال الجوية، الذي انعكس على إنتاجية الفدان الواحد ما بين 25 و30 أردب في بعض الأراضي.

إقبال المزارعين على التوريد

وأشار الحديدي إلى زيادة إقبال المزارعين على التوريد مقارنة بالعام الماضي، موضحا أنّ الاستلام يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، مع تواجد المزارعين منذ الساعة السابعة صباحا أمام الصوامع لبدء التوريد، مع صرف مستحقات المزارع على كافة المستحقات المالية خلال 48 ساعة.

صومعة ميت غمر

وأكد المسؤولين عن صومعة ميت غمر، أنّ المحصول هذا العام مبشرا، وإنتاجية الفدان في أعلى مستوياتها بسب السلالات الجديدة، التي تمت زراعتها هذا العام في المحافظة، ورضاء الفلاح بسعر التوريد، فضلا عن فحص درجة نقاوة عينات القمح وخلوها من درجات الرطوبة، من خلال عدة خطوات منها اللون وحجم الحبة ووزنها للتأكد من خلو القمح المورد من أي شوائب أو رطوبة أو رائحة، حتى لا تؤثر على القمح الأخر الموجود بالصومعة أو تؤثر على عمليات التخزين .