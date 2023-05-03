«التموين»: زيادة معدلات استلام توريد القمح المحلي إلى مليون طن في أسبوعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة معدلات استلام توريد القمح المحلي من المزارعين، متوقعة وصول نسب التوريد إلى مليون طن قمح في أول اسبوعين من بدء الموسم، إذ تخطت نسب التوريد حاليا 700 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم.

دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023

وتتسلم وزارة التموين من خلال 420 نقطة تجميع، كميات القمح المحلي المورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، تسهيلا على المزارعين إلى قرى نقاط الاستلام لضمان زيادة معدلات التوريد، وتمتلك وزارة التموين طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن من خلال الصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، فضلا عن صوامع القطاع الخاص.‎

وأعلنت وزارة التموين، دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية «منيا القمح، ونزلة خيال، وطوخ القراموص، وأبوحماد»، وصومعة بقويسنا بمحافظة المنوفية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.

إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية

وبدأت وزارة التموين، إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، لزيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وتقليل معدلات الفاقد.

وتعمل وزارة التموين على رفع كفاءة 21 صومعة ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة نحو 60 مليون جنيه‎، لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر لتوفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص‎.‎

تجدر الإشارة إلى قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم.