توريد القمح 2023 يشهد زيادة في التسليم.. والصوامع تستقبل 681160 طنا

يزداد الإقبال على توريد القمح 2023 يومًا تلو الآخر، إذ يحرص المزارعون على تسليم الأقماح وتوريدها في مختلف الشون والصوامع بجميع المحافظات، فور الانتهاء من أعمال الحصاد والدرس خصوصًا بعد قرار رئاسة الوزراء بزيادة حافز إضافي للمزارعين على توريد القمح، ليصل سعر الأردب إلى نحو 1500 جنيه، فيما بدأت الصوامع تمتلأ بالذهب الأصفر من مختلف درجات النقاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» آخر تطورات توريد القمح 2023، فضلًا عن إجمالي ما جرى توريده إلى مختلف الصوامع والشون حتى الآن.

وبحسب بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فإنّ إجمالي ما جرى توريده من الأقماح إلى الصوامع والشون في مختلف المحافظات منذ بداية الحصاد حتى الآن، ضمن موسم توريد القمح 2023، بلغ نحو 681160.71 طن، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 116318.646 طن.

إقبال على توريد القمح 2023 بالدقهلية

وفي الدقهلية، قال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ موسم التوريد مبشر بكل خير، ومن المتوقع تحقيق رقم قياسي في معدلات كميات توريد القمح إلى الجهات المسوقة.

وأوضح أنّ صوامع الدقهلية امتلأت بنحو 90 ألف طن من القمح في أول 10 أيام فقط من فتح باب التوريد، مؤكدًا أنّ هذا معدل كبير مقارنةً بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة، الذي بلغ نحو 2228 طنًا.

وبلغ سعر توريد القمح 2023 في مصر بعد زيادة حافز التوريد، 1500 جنيه لأردب القمح بدرجة نقاوة 23.5، بينما بلغ 1475 جنيهًا لأردب القمح بدرجة نقاوة 23، فيما بلغ 1450 جنيهًا لسعر الأردب بدرجة نقاوة 22.5.

توريد القمح 2023 في المحافظات

وفيما يخص إجمالي ما تم توريده خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع المحافظات، فقد جاء كالتالي:

القاهرة: 653.520 طن.

الجيزة: 1369.360 طن.

القليوبية: 4897.210 طن.

المنوفية: 3699.183 طن.

الغربية: 616.940 طن.

كفر الشيخ: 7488.260 طن.

مرسى مطروح: 723.620 طن.

البحيرة: 8848.260 طن.

الإسكندرية: 2820.260 طن.

الشرقية: 24870.858 طن.

الإسماعيلية: 1467.148 طن.

دمياط: 1556.923 طن.

بورسعيد: 663.262 طن.

السويس: 112.510 طن.

الفيوم: 4577.399 طن.

بني سويف: 4571.483 طن.

المنيا: 10201.018 طن.

أسيوط: 1196.291 طن.

الوادي الجديد: 4561.230 طن.

سوهاج: 1898.446 طن.

قنا: 5328.944 طن.

الأقصر: 28.841 طن.

أسوان: 5414.370 طن.

جنوب سيناء: 2828 طن.