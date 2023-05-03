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أكمل نجاتي: الحوار الوطني بداية لخريطة وطنية جديدة في جميع المجالات

كتب:

سحر عزازي ومحمد أباظة
03:22 م | الأربعاء 03 مايو 2023
النائب أكمل نجاتي

النائب أكمل نجاتي

تحدّث أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن افتتاح جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقه بعد قليل، في أرض المعارض بمدينة نصر، قائلًا: «اليوم تاريخي في عمر الوطن بالتزامن مع بداية الجمهورية الجديدة».

انطلاق الحوار الوطني

وأضاف نجاتي لـ«الوطن»، أنّ الحوار جاء تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة حوار وطني، وبدأت الاستعدادات له واستمرت على مدار عام كامل لمجلس الأمناء لأهمية الحوار، مشيرًا إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تجهيزات وتحضيرات مكثفة لليوم، ومشاهدة الافتتاح العملاق المشرف الذي يحتضن تيارات الوطن كافة.

وتابع خلال وجوده بمقر انطلاق الحوار الوطني، أنّ اليوم لا يقل أهمية عن يوم اعتماد الدستور المصري في 2014، مضيفًا: «اليوم بداية لخريطة وطنية جديدة في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعبور إلى الجمهورية الجديدة».

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