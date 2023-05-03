«الوطن» تصدر كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»: 5 فصول تسجل محطات الحوار

تزامنًا مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، أصدرت مؤسسة «الوطن»، كتابًا يسجل محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، حتى انطلاق الجلسات الفعلية، ويرصد الصدى الواسع الذي أحدثه الحوار الوطني سواء داخل مصر على مستوى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، أو على المستوى الخارجي، حيث حظى بردود فعل إيجابية واسعة من قادة ومسئولين حول العالم.

الفصل الأول: «دعوة الرئيس.. نظرة إلى المستقبل»

ويتكوّن الكتاب الذي يحمل اسم «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة» من مقدمة تشرح السياق العام لانطلاق الحوار الوطني وأهميته وأهم مزاياه كتبها الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن»، إضافة إلى 5 فصول رئيسية، تبدأ بالفصل الأول تحت عنوان «دعوة الرئيس.. نظرة إلى المستقبل»، ويتناول تفاصيل دعوة الرئيس للحوار الوطني في 26 أبريل 2022، وردود الفعل الإيجابية الأولية عقب دعوة الرئيس مباشرة من القوى السياسية والشخصيات العامة.

الفصل الثاني: «إجراءات تحضيرية.. الاستعداد للانطلاق»

ويأتي الفصل الثاني للكتاب تحت عنوان: «إجراءات تحضيرية.. الاستعداد للانطلاق»، ويتناول الإجراءات التحضيرية للحوار الوطني من تشكيل مجلس الأمناء والمحاور الثلاثة الرئيسية للحوار واللجان الفرعية، وكذلك تفاصيل اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك التي أعدها مجلس الأمناء، إضافة لتسليط الضوء على اللقاءات التمهيدية التي عقدتها إدارة الحوار الوطني مع قيادات الأحزاب لتسليم مقترحاتها.

الفصل الثالث: «مجلس الأمناء.. 19 عضوًا في مهمة صعبة»

ويأتي الفصل الثالث تحت عنوان: «مجلس الأمناء.. 19 عضوًا في مهمة صعبة»، ويتناول بداية اجتماعات مجلس الأمناء، ورصد سلسلة مناقشاته والبيانات الرسمية الصادرة عنه على مدار أكثر من 23 جلسة وما يزيد على 200 ساعة انعقاد، وأهم قرارات ومخرجات مجلس الأمناء، والتي قوبلت باستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبرزها التوصية باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مقترح بتعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

الفصل الرابع: «حراك في الداخل.. إنعاش المجال العام في مصر»

ويتناول الفصل الرابع تحت عنوان: «حراك في الداخل.. إنعاش المجال العام في مصر»، كل أنشطة وفعاليات وتحضيرات الأحزاب والنقابات والقوى السياسية والمجتمعية، للمشاركة بفعالية في الحوار الوطني على مدار الأشهر الماضية، ورصد حالة الحراك السياسي العامة التي صاحبت دعوة الحوار الوطني، سواء بين الأحزاب المؤيدة أو المعارضة على حد سواء.

الفصل الخامس: «الحوار الوطني.. من المحلية إلى العالمية»

ويأتي الفصل الخامس تحت عوان: «الحوار الوطني.. من المحلية إلى العالمية»، ويتناول هذا الفصل ردود الفعل الخارجية على مستوى الدول والرؤساء والحكومات والشخصيات العامة والإعلام الأجنبي، والإشادات الدولية بحالة الحوار في مصر، التي تأتي متسقة مع مسار القيادة السياسية المصرية الذي انتهجته على مدار سنوات، منذ إطلاق فعاليات 4 نسخ من منتدى شباب العالم، وتنظيم 8 مؤتمرات سنوية للشباب، ويستعرض الكتاب في نهاية فصوله الخمسة، مجموعة من الوثائق والقرارات والصور المتنوعة التي تسجل محطات الحوار الوطني منذ يومه الأول.