بدء توافد الحضور قبل دقائق من انطلاق جلسة الحوار الوطني الافتتاحية

بدأ قبل قليل توافد عدد من الحضور إلى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، إذ كان أبرز الحضور الذين رصدتهم كاميرا «الوطن» الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.

موعد انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وصرّح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه استمراراً لتأكّيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام أنَّ حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

مشاركة واسعة للفئات في الحوار الوطني

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها على الصفحة الرسمية للحوار، أنَّها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كل الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.