مصطفى الفقي: الحوار الوطني فرصة ذهبية للحديث عن جميع القضايا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يتمنى أن يبدأ الحوار الوطني بمناقشة أبعاد القضية السكانية داخل مصر، لأن هذه القضية تُمثل مشكلة كبيرة ولأبد من حسمها في أسرع وقت خاصة أن التعداد قد يصل إلى 105 مليون في الوقت الحالي.

اتمنى حسم القضية السكانية في الحوار الوطني

وأضاف «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني أو غيره لابد وأن يتميز بالجدية والاستمرار، ويعتبر فرصة ذهبية للحديث عن القضايا المسكوت عنها في جميع المجالات قائلا:«الحوار الوطني فرصة ذهبية للحديث عن جميع القضايا المسكوت عنها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد من المصداقية الكاملة في مناقشة القضايا وطرح الحلول والأفكار البديلة للوصول إلى مستقبل أفضل يٌفيد الوطن والمواطن».

وأوضح المفكر السياسي بأنه لابد من مناقشة القضايا التي تتعلق بتوفير الغذاء والتصنيع الزراعي وغيره من القضايا الآخرى التي تخص المصريين، خاصة وأن مصر مستهدفة في الوقت الحالي من بعض القوى الجهات الأجنبية،«مصر مستهدفة من بعض القوى الأجنبية والبعض يحاول أن يُنكر الإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية».