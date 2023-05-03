انخفاض أسعار الذهب في الصاغة.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب في التداولات المسائية، اليوم، بنحو 15 جنيها مقارنة بأسعار بداية التداولات، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

وسجل عيار 21 نحو 2635 جنيهًا للجرام بدلًا من 2650 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ3022 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2635 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2258 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و80 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 2013 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.