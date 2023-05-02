أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، استقرار خلال التعاملات المسائية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2650 جنيهًا، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الوقت الحالي 1772 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2271.5 جنيه، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2650 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3028.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 21200 جنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 2015 دولارا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.