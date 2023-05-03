تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023 في الصاغة.. بكم عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات بالصاغة، عن ختام التعاملات أمس، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، ونحو 11 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24، حيث سجل عيار 21 سعر 2640 جنيهًا بدلًا من 2650 جنيهًا، وعيار 24 سعر 3017 جنيهًا بدلًا من 3028.5 جنيه.

وشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023 في الصاغة تراجعًا في بداية التعاملات وفيما يلي الأسعار بالتفاصيل.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء 3-5-2023 في الصاغة بـ3017 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعًا، بـ2640 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2263 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وجرام الذهب عيار 14بـ1760 جنيهًا، وعيار 12 بـ1509 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم، بـ21120 جنيه، للشراء دون مصنعية وضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الأونصة بـ2014 دولارًا أمريكيا.