الذهب يحافظ على مكاسبه عالميا رغم اقتراب قرار «الفيدرالي»

حققت أسعار الذهب العديد من المكاسب للمستثمرين، خاصة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية، إذ ظلت أسعار المعدن الأصفر ثابتة فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية، اليوم الأربعاء، بينما حول المستثمرين انتباههم إلى قرار أسعار الفائدة المقرر صدوره عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم مساءا.

أسعار الذهب ارتفعت 0.1% عالميا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2025 دولار، بينما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22%، ليسجل 101.50 نقطة.

وقت اتجهت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد بيانات سوق عمل ضعيفة ومخالفة للتوقعات عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية، وفق بيانات البورصات العالمية.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بسعر الفائدة الجديد ويتوقع السوق في الغالب أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يُعرف السبائك بأنه أمن أداه للتحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، لكن الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة، خاصة مع استمرار الشكوك بشأن الأزمة المصرفية والمخاوف بشأن التخلف المحتمل عن سداد الديون الأمريكية، فإن الدولار سيفقد بريقه وهو الأمر الذي من شأنه دعم الذهب.