وكيل الأمم المتحدة: تقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً في السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعلن أن المنظمات الإنسانية بالسودان تعمل في ظروف صعبة، وأن الأمم المتحدة تعمل على تقديم المساعدة للنازحين في أماكن مختلفة بالسودان.

جريفيث يدعو الأطراف للالتزام بحماية المساعدات

وأضاف جريفيث، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على التزام من الأطراف كافة بالسودان، من أجل حماية المساعدات، خاصة بعد نهب شاحنات كانت متجهة إلى إقليم دافور.

نشر موظفين لتوصيل المساعدات بمناطق الصراع

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مُطالب بالقيام بمزيد من الجهد من أجل توفير المساعدات للشعب السوداني، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل على نشر موظفين لإيصال المساعدات للمناطق الأكثر تضررًا.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.