وكيل أوقاف كفر الشيخ يُوجه بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية للمساجد

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لتنشيط العمل الدعوي والإداري بالمحافظة، ضم مفتشي جهاز المتابعة والتفتيش بالمديرية، بحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات، ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

تكثيف المرور والمتابعة الميدانية

وشدّد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على جهاز المتابعة بضرورة تكثيف المرور، والمتابعة الميدانية، والنزول على أرض الواقع لمتابعة المساجد والعاملين بها والأنشطة المقامة بالمساجد، وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير للمجتمع.

التوسع في الأنشطة بالمساجد

كما وجّه وكيل وزارة الأوقاف، بدفع الأئمة، وحّثهم على ضرورة التوسع في الأنشطة بالمساجد بما يضمن تحقيق الهدف، وهو تبصير وتوعية الجمهور بعظمة الدين، وكيف أن الإنسان عليه أن يتحلى بحُسن الخلق، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون نافعا لمجتمعه، بنَّاءً في وطنه بما يُحقق مراد الله في كونه وهو إعمار الكون.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قراراً بتكليف الشيخ عطا بسيوني، وكيلاً لوزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، خلفاً للشيخ محمد يونس، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.