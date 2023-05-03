رئيس حزب الجيل: كل فئات الأمة اجتمعت على قلب رجل واحد لبدء الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن اليوم هو التدشين الحقيقي للحوار الوطني، ويعكس جهد الأمانة العامة، ويدل على أنهم عازمين على تحقيق أهداف لصالح المواطن المصري في جميع المجالات «السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية»، وحتى على مستوى التنمية المستدامة والأحزاب.

الشهابي: الحوار الوطني سيسير في المسار الصحيح

وأضاف الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا الحشد الكبير الذي يصل إلى آلاف المدعوين يؤكد أن الحوار الوطني سيسير في المسار الصحيح، وسيكون هناك توصيات سوف تعمل على إنشاء الجمهورية الجديدة، كما بدأ وقرر الرئيس خلال الفترة الماضية، الذي دعا إلى حضور هذا الكم الكبير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين والشباب، وتمثيل مجلس النواب والشيوخ وغيرهم.

وتابع أن كل فئات الأمة اجتمعت على قلب رجل واحد لبدء الحوار الوطني، ببداية قوية يستحقها، وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسياسيين والإعلاميين وسنرى مختلف الآراء، وسننتهى في الآخر إلى رأي واحد أن هذا الوطن ملك لنا جميعا، وسنعمل على أن تكون هناك خارطة طريق خلال الفترة المقبلة.

الشهابي يطالب الإعلام المصري بنقل ما يحدث في الحوار الوطني

وطالب الإعلام المتواجد لتغطية الحدث، بنقل كل ما يحدث في مصر بدقة، قائلًا: «حتى لا يكون هناك مغالطات من الإعلام الأجنبي، هذا حوار وطني حقيقي بين كافة الأطياف السياسية، ويضم مختلف الأعمار والتوجهات من عمال وفلاحين وشباب وسياسيين واقتصاديين وغيرهم».