مراسل DMC: جلستان نقاشيتان في اليوم الأول من الحوار الوطني

قال محمد سعد، مراسل قناة DMC من مقر الحوار الوطني، إنّ عددا كبيرا من جميع الفئات والرموز السياسية يشاركون في جلسات الحوار الوطني، ومن المقرر استعراض أهم ما جرى مناقشته الأيام الماضية في جلسات الحوار، حيث تعقد جلستين اليوم، الأولى لتحديد أهم المحاور والقضايا التي سيتم النقاش فيها، والثانية خاصة بالأحزاب السياسية.

جلسات الحوار الوطني «علنية»

وأضاف «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «الأخبار» تقديم إيمان عبدالباقي، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنّ عدد كبير من الأحزاب السياسية يشارك اليوم في الحوار الوطني للحديث عن جميع الملفات المطروحة، لافتًا إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني كونها «علنية»، موضحًا أن هناك يوم فاصل من أجل إعطاء فرصة لمتابعي جلسات الحوار الوطني لقراءة وفهم الملفات والقضايا التي يتم طرحها على طاولة هذا الحوار.

الإعلام شريك أساسي في الجلسات

وتابع، أن رئيس الأمانة لجلسات الحوار الوطني صرح بـ«الإعلام شريك أساسي في هذه الجلسات، وجميع الجلسات ستكون علانية، وسيكون هناك حوارات مع عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية والنقاش في كل الملفات دون قيود.