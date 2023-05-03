تشييع جثمان رئيس تشريعية الشيوخ والنقض الأسبق في المنوفية

شيع أهالي قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثمان المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، والتي انطلقت من مسجد أبو فراج بالقرية، وسط حالة من الحزن بين المشاركين في الجنازة والأهالي.

حضور كبير من الشخصيات العامة والقضاة

وشارك عدد كبير من قضاة مصر من العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد كبير من التنفيذيين بينهم وزراء ومحافظين سابقين في تشيع جنازة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق والتي وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما.

وتستقبل أسرة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المعزين في قريته منذ اليوم، كما يقام العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

وتولى المستشار عبد الله عصر ابن قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، العديد من المناصب القضائية والتي بدأها بالالتحاق بالنيابة العامة عام 1973، وتدرج في جميع المناصب حتى وصوله إلى رئاسة محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.