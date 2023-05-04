أحمد أمين يستعد لتصوير فيلم «سوبر زيرو» مع هشام ماجد

يستعد الفنان أحمد أمين في الوقت الجاري، لتصوير فيلمه الجديد «سوبر زيرو» مع هشام ماجد، الذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عرضه في نهاية 2023.

أحمد أمين يتحدث عن مشروعه «سوبر زيرو»

قال أحمد أمين لـ«الوطن»، أحضّر لفيلم «سوبر زيرو» مع هشام ماجد الذي أعشقه بشدة، تحت إدارة المخرج عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمود عزت، وينتمي لنوعية الأكشن كوميدي اجتماعي.

أحمد أمين ونجاحه في مسلسل الصفارة

حقق الفنان أحمد أمين، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل الصفارة، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وأشار أحمد أمين، إلى أن الهدف الرئيسي من مسلسل الصفارة، ألا نتعلق بالماضي أو المستقبل، ونترك الحاضر الذي نعيشه يمر دون الاستمتاع به، فهذا الأمر يظلم الشخص، ويجعله دائما يشغل باله بالماضي.

وتابع: سيكون هناك جزء ثان كما أعلنت شركة الإنتاج، بعد الأصداء الإيجابية، وردود الفعل الجيدة التي وصلت لكل فريق العمل، بعد انتهاء عرض المسلسل.