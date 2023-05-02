أحمد أمين: موسم دراما رمضان كان قويا ومناسبا لجميع الأذواق

تحدث الفنان أحمد أمين عن الموسم الرمضاني المنصرم، خاصة بعد النجاح الذي حققه خلال مسلسله الأخير «الصفارة»، والذي حاز على إعجاب المشاهدين.

أحمد أمين يتحدث عن الموسم الرمضاني

وقال أحمد أمين في تصريح لـ«الوطن»، «لم أشاهد معظم الأعمال للأسف حتى الآن في الموسم الرمضاني المنصرم، ولكنه موسم ناجح وقوى، ويتسم بالتنوع أكثر من أي موسم سابق»،لافتا إلى أن هذا التنوع ظهر من خلال التباين الواضح في ردود الأفعال، سواء من الجمهور أو النقاد، وهناك أعمال فضّلها البعض ولم يحبها آخرون، وهذا أكبر دليل على التنوع فى إرضاء الأذواق».

وأضاف بطل مسلسل «الصفارة»، «فى النهاية بفضل الله كان موسما مفرحا، ويؤكد على ريادة بلدنا في الإنتاج الدرامى».

أبطال مسلسل الصفارة

يذكر أن مسلسل «الصفارة» ينتمى لنوعية الأعمال الـ15 حلقة، وجرى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد أمين، وآية سماحة، وطه دسوقي، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، من تأليف ورشة أحمد أمين، وإخراج علاء إسماعيل.