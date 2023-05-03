تحرير 3017 محضرا تموينيا خلال أبريل في سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري بسوهاج، وإدارة مباحث التموين، عدة حملات تموينية مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر أبريل الماضي.

وأسفرت الحملات التموينية خلال أبريل عن تحرير3071 محضرا لمخالفات تموينية خلال شهر أبريل الماضي في إطار الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار.

تكثيف الحملات التموينية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن من بين المخالفات 2656 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع بطاقات، وتوقف عن الصرف، وتصرف لحصة الدقيق، وعدم انتظام سجلات الخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق بالمخبز.

مخالفات الأسواق والبترول

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط419 مخالفة بالمرور علي الأسواق، تنوعت بين ضبط لحوم فاسدة ومتغير الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية السلع وغش تجارى، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، فضلا عن المخالفات فى مجال المواد البترولية.