سياسيون ومسؤولون وإعلاميون وفنانون يشاركون بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

انطلقت منذ قليل أولى جلسات الحوار الوطني، بكلمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حضور مختلف القوى السياسية، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وممثلي المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، كما حضر عدد من السياسيين البارزين، من بينهم الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن رؤساء الأحزاب ومنهم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ومن النواب والنائب علاء عابد، والنواب محمد عبد العزيز، طارق الخولي، أكمل النجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب، والكاتبة فريدة الشوباشي.

شخصيات عامة بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

كما حضر كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحضر الدكتور محمود الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومن بين الحضور من الإعلاميين، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية البارزة.

ومن بين الشخصيات الرياضية، حضر الكابتن محمود الخطيب، ومن الفنانين حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان محمود حميدة.