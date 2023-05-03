ضياء رشوان: لا يوجد فرد في أي تيار شبابي أو حزبي أعلن رفضه للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية ولا عمالية ولا جمعية أهلية ولا تيار شبابي أو حزبي معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار الوطني داخل مصر، ولا يوجد فرد واحد داخل تلك التيارات أعلن رفضه للحوار.

رشوان: هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن هناك أصواتا فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشك فيه لكن على المستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية فالجميع يشارك في الحوار، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا.

وتابع: «كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، لكنها جميعها قضايا المجتمع وبناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي بكونها الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا، وأن نرجحها بحسب قدرتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا، وبالتالي فلا استبعاد لأي قضية».