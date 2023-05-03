ضياء رشوان: تعديل أحكام «الحبس الاحتياطي» مطروح بإلحاح على الحوار الوطني

شدد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على أن الحوار مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل أحكام الحبس الاحتياطي، في صورة تشريعات ومقترحات مقدمة من العديد من المشاركين في الحوار فضلا عن مجلس النواب الموقر الذي لديه مشروع قانون باللجنة الدستورية والتشريعية لهذا التعديل، والتعديلات الهيكلية مطروحة على الحوار فيما يخص الملف.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار استغرق حتى هذه الجلسة عاما كاملا، ولكن هذا العام لم يضيع سدى، فالحوار أمران، الأمر الأول هو الحوار في ذاته، والأمر الثاني هو جلسات الحوار، واستغرقنا عاما في حوار يفتح أبوابا كان بعضها مغلق تماما، وقنوات بعضها كان مسدودا للغاية، عام من الحوار عقدت فيه مئات الجلسات غير المعلنة، مئات الجلسات البعيدة عن الكاميرات، فضلا عن 23 جلسة لمجلس أمناء الحوار، وخلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة ولن نستطيع إقامة جلسات دون أن تكون الجسور مبنية.

وشدد المنسق العام للحوار الوطني، على أن العام المنقضي على الحوار الوطني لم يضع هباء، ونحن الآن على أعتاب جلسات الحوار التي ستتجلى فيها مظاهر هذه الثقة والصراحة وعدم وجود خطوط حمراء، ويتجلى فيها خروج مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بهذا البلد.